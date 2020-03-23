В клинике Eurolab могли скрыть результаты по меньшей мере четырех положительных тестов на коронавирус, фото: «Большой Киев»

https://racurs.ua/n135653-rezultaty-testov-na-koronavirus-skryvali-v-klinike-eurolab-smi.html

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Тесты на коронавирус SARS-CoV-2, которые имели положительный результат, скрывала от санитарных служб частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского.

Всего таких тестов было по меньшей мере четыре, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источников издания, их сдали четыре украинца после посещения известного французского курорта Куршевель.

Сейчас трое из них находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживают аппараты искусственного дыхания.

Формально тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только в Eurolab, но и санитарным службам нашего государства, — отмечают собеседники.

Отмечается, что теперь придется проверять десятки людей, с которыми эти лица могли контактировать в течение четырех дней, во время которых скрывались данные тестов.

Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь эти все селебритис, они публичные и не бедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, — подчеркивают источники издания.

Клиника Eurolab стала широко известной в Украине после прошлогодней президентской кампании. Именно в ней тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы на наркотические вещества. Однако впоследствии клиника попала в скандал, в связи с несоответствием указанной в документах даты взятия у Зеленского биологических материалов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно сообщал, что третий обнаруженный в столице инфицированный сделал тест в одном из частных медцентров Киева, который не сообщил о положительном результате соответствующим государственным органам.