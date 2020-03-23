Богдан отдыхал в Куршевеле в одно время с инфицированным Шаховым. Фото: Факт

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Ракурс

Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента, в начале марта был во Франции — отдыхал на престижном курорте Куршевель. Вместе с ним в это время там были ряд высокопоставленных чиновников, политиков, звезд шоу-бизнеса.

Тогда же там отдыхал и народный депутат Украины Сергей Шахов, у которого позже обнаружили инфицирование коронавирусом. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на известного украинца, который вместе с высокопоставленными друзьями отмечал 8 марта на горнолыжном курорте.

По словам источника, на курорте тогда отдыхали народные депутаты из разных фракций, чиновники, в частности, уже уволенный на тот момент Богдан. В СМИ отмечают, что Богдан не пропускает такие мероприятия и в этот раз он тоже был. Так они по сложившейся традиции закрывают сезон.

В Женеву все прилетели разными рейсами — кто-то на чартере, кто-то на рейсовом самолете. Однако на самом курорте украинские деятели вместе проводили время, посещали одни рестораны и проводили светские вечера. Таким образом, коронавирусом могут быть инфицированы около 100 человек, среди которых есть и народные депутаты Украины.

Источник также сообщил, что удивлен поступком Шахова, который не только не самоизолировался, но и пошел в Верховную Раду. Остальные, по его словам, «сдают тесты, никуда не выходят».

Напомним, коронавирусом инфицированы уже два народных депутата — Сергей Шахов и депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Лукашев. Также COVID-19 может быть инфицирован депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. Сам депутат рассказал, что он сдал два теста, один из них показал положительный результат. Сейчас он ждет результаты третьего теста, который покажет, инфицирован ли он.