Богдан відпочивав в Куршевелі водночас з інфікованим Шаховим. Фото: Факт

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Андрій Богдан, колишній глава Офісу президента, на початку березня був у Франції — відпочивав на престижному курорті Куршевель. Водночас з ним там були низка високопоставлених чиновників, політиків, зірок шоу-бізнесу.

Тоді ж там відпочивав і народний депутат України Сергій Шахов, у якого пізніше виявили інфікування коронавірусом. Про це пише «Обозреватель» з посиланням на відомого українця, який разом з високопоставленими друзями відзначав 8 березня на гірськолижному курорті.

За словами джерела, на курорті тоді відпочивали народні депутати з різних фракцій, посадовці, зокрема, вже звільнений на той момент Богдан. У ЗМІ зазначають, що Богдан не пропускає такі заходи і того разу він теж був. Так вони за традицією закривають сезон.

До Женеви всі прилетіли різними рейсами — хтось на чартері, хтось на рейсовому літаку. Проте на самому курорті українські діячі разом проводили час, відвідували одні ресторани та проводили світські вечора. Таким чином, коронавірусом можуть бути інфіковані близько 100 осіб, серед яких є і народні депутати України.

Джерело також повідомило, що здивоване вчинком Шахова, який не тільки не самоізолювався, а й пішов до Верховної Ради. Решта, за його словами, «здають тести, нікуди не виходять».

Нагадаємо, коронавірусом інфіковані вже двоє народних депутатів — Сергій Шахов і депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Олександр Лукашов. Також COVID-19 може бути інфікований депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко. Сам депутат розповів, що він здав два тести, один з них показав позитивний результат. Зараз він чекає на результати третього тесту, який покаже, чи інфікований він.