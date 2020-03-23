Нардеп Горбенко підтвердив, що може бути інфікований коронавірусом. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n135625-gorbenko-pidtverdyv-scho-moje-buty-infikovanym-koronavirusom.html

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Китайським коронавірусом може бути інфікований народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко. Наразі депутат перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на COVID-19.

Йому вже зробили два тести: один із них показав інфікування, інший дав негативний результат. Тому зараз депутат чекає на результати третього тесту, який вже остаточно покаже, чи інфікований він. Про це Горбенко написав на своїй сторінці в Facebook.

У середу, минулого тижня, ввечері піднялася температура, у четвер був кашель, потім полегшало, у суботу я приїхав до лікарні, настояв на рентгені, бо при прослуховуванні все начебто було добре, виявили лівостороннє запалення легенів, — зазначив нардеп.

Горбенко додав, що з інфікованими народними депутатами Олександром Лукашовим та Сергієм Шаховим він не спілкувався. За кордоном він також нещодавно не був.

Взагалі був на самоізоляції. В комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переймаюсь за родину, — розповів він.

На засіданні Верховної Ради 17 березня він сидів поруч з депутатами від «Слуги народу» Максимом Ткаченко та Сергієм Іонушасом. Позаду нього були Олександр Корнієнко та голова фракції Давид Арахамія. Через прохід від нього сиділи екс-президент України Петро Порошенко та депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інфікування підтвердили у депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Лукашова.