Нардеп Горбенко подтвердил, что может быть инфицирован коронавирусом. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n135625-sluga-gorbenko-podtverdil-chto-mojet-byt-inficirovannym-koronavirusom.html

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Китайским коронавирусом может быть инфицирован народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. Сейчас депутат находится в Александровской больнице Киева с подозрением на COVID-19.

Ему уже сделали два теста: один из них показал инфицирования, другой дал отрицательный результат. Поэтому сейчас депутат ждет результаты третьего теста, который уже окончательно покажет, инфицирован ли он. Об этом Горбенко написал на своей странице в Facebook.

В среду, на прошлой неделе, вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу, настоял на рентгене, так как при прослушивании все было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких, — отметил нардеп.

Горбенко добавил, что с инфицированными народными депутатами Александром Лукашовым и Сергеем Шаховым он не общался. За границу в последнее время тоже не ездил.

Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью, — рассказал он.

На заседании Верховной Рады 17 марта он сидел рядом с депутатами от «Слуги народа» Максимом Ткаченко и Сергеем Ионушасом. Позади него были Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия. Через проход от него сидели экс-президент Украины Петр Порошенко и депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Напомним, ранее стало известно, что инфицирование подтвердили у депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева.