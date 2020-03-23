Коронавирус подкосил нардепа от ОПЗЖ Лукашева. Фото: ВРУ

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Китайским коронавирусом инфицированы уже два народных депутата. Инфицирование подтвердили у депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева.

Изначально экспресс-тесты показывали, что у Лукашева нет коронавируса, однако тест методом полимеразной цепной реакции подтвердил инфицирование. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в депутатском корпусе.

Отмечается, что на прошлой неделе у инфицированного народного избранника была температура, поэтому он не присутствовал на заседании Верховной Рады 17 марта. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Сейчас Лукашев чувствует себя лучше. Также о его инфицировании сообщал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В то же время коронавирусом может быть инфицирован еще один народный депутат — Руслана Горбенко от фракции «Слуга народа». Его тест еще проверяется.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале отметил, что 14 случаев коронавируса, обнаруженных в Киеве, — это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы. Среди пассажиров была группа лиц, которые праздновали 8 марта на элитном горнолыжном курорте Куршевель (Франция). По информации Лещенко, среди этих пассажиров был и депутат Сергей Шахов — первый инфицированный народный депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус подхватил депутат Верховной Рады Сергей Вельможный из группы «Доверие», однако позже тест показал отрицательный результат.