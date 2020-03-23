Коронавірус підкосив нардепа від ОПЗЖ Лукашова. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n135618-koronavirus-pidkosyv-nardepa-vid-opzj-lukashova-slugu-gorbenka-pereviryaut.html

Ракурс

Китайським коронавірусом інфіковані вже два народних депутата. Інфікування підтвердили у депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Лукашова.

Спочатку експрес-тести показували, що у Лукашова немає коронавірусу, проте тест методом полімеразної ланцюгової реакції підтвердив інфікування. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в депутатському корпусі.

Зазначається, що на минулому тижні у інфікованого народного обранця була температура, тому він не був присутній на засіданні Верховної Ради 17 березня. Останній раз він був на освітньому комітеті 10 березня.

Зараз Лукашев почуває себе краще. Також про його інфікування повідомляв народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Водночас коронавірусом може бути інфікований ще один народний депутат — Руслана Горбенко від фракції «Слуга народу». Його тест ще перевіряється.

Екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі зазначив, що 14 випадків коронавірусу, виявлених в Києві, — це пасажири одного літака, який прилетів з Женеви. Серед пасажирів була група осіб, які святкували 8 березня на елітному гірськолижному курорті Куршевель (Франція). За інформацією Лещенка, серед цих пасажирів був і депутат Сергій Шахов — перший інфікований народний депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус підхопив депутат Верховної Ради Сергій Вельможний з групи «Довіра», проте пізніше тест показав негативний результат.