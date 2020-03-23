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Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Коронавірус: до України за добу повернулися понад 13 тис. українців, лише в одного в аеропорту виявили COVID-19

23 бер 2020, 12:14
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До України за останню добу з-за кордону повернулися 15 тис. осіб. Більше 13 тис. з них — це українці, які повернулися з-за кордону.

Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тис. осіб. Коронавірус виявили лише в одного українця. Про це 23 березня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

За інформацією прикордонників, в аеропорту «Бориспіль» один із українців, який повернувся додому, поскаржився на погане самопочуття. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Інфікованого доставили до інфекційного відділення лікарні.

У ДПСУ додали, що сьогодні в Україну прибудуть два потяги з Польщі та Латвії, які доставлять додому евакуйованих українців. Потяг «Перемишль-Київ» оформлюватимуть у Львівській області, а потяг «Рига-Київ» у столиці.

Крім того, в зоні ООС прийняли окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з окупованим Кримом учора перетнули 215 осіб.

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вирішила призначити ще один потяг для евакуації українців, які застрягли у Євросоюзі. Сьогодны о 15.50 із польського Перемишля відправиться до Києва швидкісний потяг «Інтерсіті+" під № 706/705.

Джерело: Ракурс


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