Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n135617-koronavirus-do-ukrayiny-za-dobu-povernulysya-ponad-13-tys-ukrayinciv-lyshe-v-odnogo-v-aeroportu.html

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До України за останню добу з-за кордону повернулися 15 тис. осіб. Більше 13 тис. з них — це українці, які повернулися з-за кордону.

Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тис. осіб. Коронавірус виявили лише в одного українця. Про це 23 березня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

За інформацією прикордонників, в аеропорту «Бориспіль» один із українців, який повернувся додому, поскаржився на погане самопочуття. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Інфікованого доставили до інфекційного відділення лікарні.

У ДПСУ додали, що сьогодні в Україну прибудуть два потяги з Польщі та Латвії, які доставлять додому евакуйованих українців. Потяг «Перемишль-Київ» оформлюватимуть у Львівській області, а потяг «Рига-Київ» у столиці.

Крім того, в зоні ООС прийняли окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з окупованим Кримом учора перетнули 215 осіб.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вирішила призначити ще один потяг для евакуації українців, які застрягли у Євросоюзі. Сьогодны о 15.50 із польського Перемишля відправиться до Києва швидкісний потяг «Інтерсіті+" під № 706/705.