«Укрзалізниця» призначила ще один потяг із Польщі для евакуації українців

Укрзалізниця. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n135597-ukrzaliznycya-pryznachyla-sche-odyn-potyag-iz-polschi-dlya-evakuaciyi-ukrayinciv.html

Ракурс

«Укрзалізниця» вирішила призначити ще один потяг для евакуації українців, які застрягли у Євросоюзі. Завтра, 23 березня, о 15.50 із польського міста Перемишль відправиться до Києва швидкісний потяг «Інтерсіті+" під № 706/705.

Дана інформація з’явилася на офіційному сайті «Укрзалізниці».

У повідомленні зазначено, що до Перемишля потяг йтиме без пасажирів. Під час рейсу із Перемишля потяг зробить зупинку у Львові.

Розрахунковий час прибуття поїзда до Києва 23.59.

Квитки на поїзд можна придбати тільки через онлайн-сервіс. Бригади стюардів, які обслуговують даний поїзд, будуть повністю забезпечені всіма засобами захисту та дезінфекції.

Як раніше писав «Ракурс», до Києва прибув потяг із Перемишля, на якому з Польщі евакуювали українських громадян. Через введення жорсткого карантину країнами Євросоюзу наші громадяни не змогли самостійно дістатися додому.