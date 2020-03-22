«Укрзалізниця» призначила ще один потяг із Польщі для евакуації українців

«Укрзалізниця» призначила ще один потяг із Польщі для евакуації українцівhttps://racurs.ua/ua/n135597-ukrzaliznycya-pryznachyla-sche-odyn-potyag-iz-polschi-dlya-evakuaciyi-ukrayinciv.htmlРакурс
«Укрзалізниця» вирішила призначити ще один потяг для евакуації українців, які застрягли у Євросоюзі. Завтра, 23 березня, о 15.50 із польського міста Перемишль відправиться до Києва швидкісний потяг «Інтерсіті+" під № 706/705.
Дана інформація з’явилася на офіційному сайті «Укрзалізниці».
У повідомленні зазначено, що до Перемишля потяг йтиме без пасажирів. Під час рейсу із Перемишля потяг зробить зупинку у Львові.
Розрахунковий час прибуття поїзда до Києва 23.59.
Квитки на поїзд можна придбати тільки через онлайн-сервіс. Бригади стюардів, які обслуговують даний поїзд, будуть повністю забезпечені всіма засобами захисту та дезінфекції.
Як раніше писав «Ракурс», до Києва прибув потяг із Перемишля, на якому з Польщі евакуювали українських громадян. Через введення жорсткого карантину країнами Євросоюзу наші громадяни не змогли самостійно дістатися додому.