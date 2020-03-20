Евакуація українців з Польщі та Чехії: до Києва прибув потяг з Перемишля

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Евакуація українців з Польщі та Чехії триває. Сьогодні потяг з Перемишля прибув до Києва. Окрім цього, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги за маршрутом Перемишль-Київ. Один із поїздів прибуває 20 березня.

На сайті УЗ зазначено, що п’ять поїздів класу «Інтерсіті+" сполученням Перемишль — Київ 20 березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не мають змоги самостійно перетнути кордон. Продаж квитків було відкрито на поїзди № 715/716, № 709/710, № 705/706, № 707/708. Місця у поїзді № 717/718 зарезервовані для громадян, які прибудуть у Перемишль із Чехії. Відомо, що з Києва до Перемишля поїзди вирушають без пасажирів. Бригада стюардів, яка обслуговує поїзд, забезпечена усіма засобами захисту та дезінфекції.