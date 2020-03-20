Эвакуация украинцев из Польши и Чехии: в Киев прибыл поезд из Перемышля

https://racurs.ua/n135512-v-kiev-pribyl-poezd-iz-peremyshlya-mediki-proveryat-evakuirovannyh-ukraincev-translyaciya.html

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Эвакуация украинцев из Польши и Чехии продолжается. Сегодня поезд из Перемышля прибыл в Киев. Кроме этого, «Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда по маршруту Перемышль-Киев. Один из поездов прибывает 20 марта.

На сайте УЗ указано, что пять поездов класса «Интерсити+" сообщением Перемышль — Киев 20 марта эвакуируют граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с коронавирусным карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу. Продажа билетов открыта на поезда № 715 / 716, № 709/710, № 705/706, № 707/708. Места в поезде № 717/718 зарезервированы для граждан, которые прибудут в Перемышль из Чехии. Известно, что из Киева в Перемышль поезда отправляются без пассажиров. Бригада стюардов, обслуживающих поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции.