Виталий Кличко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n135511-koronavirusnyy-karantin-v-kieve-klichko-prizval-kievlyan-ostavatsya-doma-video.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Киеве создал ряд неудобств для жителей столицы. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян с пониманием отнестись к вынужденным мерам, отказаться от поездок на общественном транспорте и не выходить без острой надобности из дома.

Такие заявления Кличко сделал во время сегодняшнего брифинга.

Мэр Киева сообщил, что за последние сутки зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом. В Киеве на сегодняшний день три подтвержденных случая инфицирования. Последним зараженным стал 52-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии. Больной сейчас находится дома на самоизоляции.

В Киеве на сегодня проведен 291 тест на коронавирус. Тесты проводились по рекомендации врачей лицам с характерными симптомами. Всего по Украине подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались.

Кличко отметил, что достоверно неизвестно, сколько людей в Украине инфицированы коронавирусом, потому что болезнь может протекать бессимптомно.

В Киеве службы такси Uber, Uklon и Bolt выразили готовность бесплатно перевозить медработников. Компания «Эпицентр» предоставила столице бесплатно 100 тыс. медицинским масок. Также в Киев доставлено 62 тыс. масок, которые были заказаны ранее. Кроме этого, дополнительно были заказаны маски за границей, а также сейчас маски шьются на предприятиях города.

Кличко сообщил, что Киев начал акцию в поддержку Италии и сегодня вечером здание Киевской городской государственной администрации будет подсвечено цветами итальянского флага, а также на Крещатике установлены флаги Италии.

На сегодняшний день в киевских больницах имеется 300 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, больницам было передано 39 карет «скорой помощи», которые оборудованы аппаратами для искусственной вентиляции легких.

По словам Кличко, дезинфекция общественного транспорта в Киеве осуществляется несколько раз в день. Также проводится дезинфекция лифтов, подъездов, остановок, мостов и дорог. Для обработки используются такие средства, как тантамин, синдес, хлоп, цептуналь и другие.

Кличко добавил, что общественным транспортом должны пользоваться медработники, сотрудники полиции, а также работники стратегически важных для города предприятий. Всем остальным мэр Киева порекомендовал не выходить из дома без острой необходимости.