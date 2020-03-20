Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135495-v-kieve-prinyali-reshenie-o-vvedenii-chrezvychaynoy-situacii.html

Ракурс

Чрезвычайную ситуацию ввели в Киеве. Такое решение приняли в Киевской городской государственной администрации.

Соответствующие документы проходят юридические процедуры. Об этом 20 марта сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью «РБК-Украина».

На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть по чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются, — отметил чиновник.

Как известно, в Киеве зафиксированы уже три случая заражения COVID-19. Столичные власти на днях ужесточила ограничительные меры, чтобы обезопасить город и его жителей от коронавируса.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Ее классифицируют как «медико-биологическое чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня». Киевщина стала третьей областью где ввели такой режим, ранее его объявили в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксировали и летальные случаи.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль инициировал разработку законопроекта, который на период коронавирусного карантина позволит президенту Владимиру Зеленскому самостоятельно вводить чрезвычайное положение в Украине в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде.