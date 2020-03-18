В обход Конституции: в Кабмине хотят разрешить Зеленскому объявлять чрезвычайное положение без Рады

https://racurs.ua/n135386-minust-razrabotaet-zakonoproekt-razreshauschiy-zelenskomu-obyavlyat-chrezvychaynoe-polojenie-bez.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр, во время сегодняшнего заседания правительства инициировал разработку законопроекта, который в период коронавирусного карантина расширит полномочия президента, в частности, позволит ему самостоятельно вводить чрезвычайное положение в Украине, если Верховная Рада не сможет собраться и работать.

Также Минюсту разработать законопроект о полномочиях президента Украины вводить чрезвычайное положение, если Верховная Рада не сможет собраться и работать. На тот случай, если парламент не сможет собираться… Кто-то в стране должен иметь право объявлять чрезвычайное положение. Прошу такой законопроект совместно с парламентом подготовить, чтобы на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия, — заявил Шмыгаль 18 марта.

Кроме этого, министру Кабинета министров, министру экономики, главам Минфина, Минцифры и Минюста он поручил разработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады, как дополнение к закону о карантине по изменению регламента работы парламента и Кабинета министров (речь идет о дистанционной работе — ред.).

Минюст прошу предоставить предложения по дистанционному голосованию, чтобы не заблокировать работу высшего государственного органа. Министерству финансов проработать предложения к законопроекту по формированию государственного стабилизационного фонда в рамках этого пакета законопроектов, — отметил Шмыгаль.

В то же время относительно законопроекта о наделении Владимира Зеленского полномочиями самостоятельно объявлять чрезвычайное положение глава МВД Арсен Аваков предложил разработать «дерево возможностей».

Я бы сформулировал следующим образом: разработать дерево возможностей — различные варианты как можно действовать, — сказал Аваков.

В итоге Кабмин предложил Минюсту, совместно с парламентом и Офисом президента разработать законопроект, позволяющий передавать полномочия управлять страной от одного органа власти другому на время эпидемии коронавируса.

Мы знаем, какие последствия будут для страны. Или Верховная Рада будет заблокирована, или Кабмин, или президент, но не известно, кто не сможет работать из-за болезни. Поэтому согласен с предложением Авакова, что необходимо разработать законопроект, который на время эпидемии коронавируса позволит госорганам делегировать свою часть полномочий иному органу власти для принятия критически необходимых для жизни страны решений… Это решение не нацелено на узурпацию власти, — резюмировал Шмыгаль.

Вместе с тем народные депутаты напомнили правительству, что создание подобных законопроектов прямо противоречит прописанному в Конституции Украины разделении ветвей власти.