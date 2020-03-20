Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Надзвичайну ситуацію запровадили в Києві. Таке рішення прийняли у Київській міській державній адміністрації.

Відповідні документи наразі проходять юридичні процедури. Про це 20 березня повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю «РБК-Україна».

Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються, — зазначив чиновник.

Як відомо, у Києві зафіксовано вже три випадки зараження COVID-19. Столична влада днями посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити місто і його жителів від коронавірусу.

Нагадаємо, 18 березня в Київській області ввели режим надзвичайної ситуації. Її класифікують як «медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Київщина стала третьою областю де запровадили такий режим, раніше його оголосили у Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксували й летальні випадки.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціював розробку законопроекту, який на період коронавірусного карантину дозволить президенту Володимиру Зеленському самостійно запроваджувати надзвичайний стан в Україні у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.