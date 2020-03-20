Китайський коронавірус мутує і пристосовується. Фото: Євген Найштетік

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Китайський коронавірус COVID-19 сильно мутує і може пристосовуватися під популяції різних континентів.

Водночас найсильніше мутують ті геноми коронавірусу, які почали циркулювати найпізніше. Про це свідчать дані про існуючі на сьогоднішній день геноми COVID-19, пише колишній радник екс-глави Міністерства охорони здоров’я Зоряни Скалецької Євген Найштетік на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, цей вірус мутує в 3−4 рази швидше, ніж пандемічний тип грипу, і має другу хвилю поширення, яка значно інтенсивніша, ніж перша. Це означає, що китайський коронавірус не тільки стрімко шириться світом, але і так само швидко стає все менш небезпечним.

Всі вірусологи світу стверджують, що чим більше мутує вірус, тим більше він слабшає в плані своєї вбивчої сили. Логіка проста — йому потрібно жити так само, як і нам, тому наш імунітет повинен звикнути до нього, а він до нас і, врешті-решт, ми повинні жити в якомусь симбіозі, як у випадку з іншими вірусами, — зазначив Найштетік.

Він також додав, що сьогодні — перший день, коли різко знизилася смертність від вірусу по всьому світу. До цього кількість померлих росла стрибками. Якщо динаміка зниження смертності збережеться, тоді можна буде говорити про те, що вірус має природне походження, а його друга хвиля в Європі пов’язана виключно з логістичною доступністю сучасного світу.

Якщо ж динаміка смертності відновиться, то це буде означати, що або штамів вірусу спочатку було декілька, або йдеться про інженерний штам, у якого були якісь завдання.

Як повідомлялося, китайський коронавірус потрапив у Китай ззовні, а не виник на ринку морепродуктів, як вважалося раніше. Вірус мав безліч невпізнаних джерел, після чого він потрапив на ринок.