Віктор Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n135493-koronavirusnyy-karantyn-v-ukrayini-prodovjat-yakscho-kilkist-zarajenyh-zbilshytsya-lyashko.html

Ракурс

Коронавірусний карантин в Україні може бути продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.

Таку заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» зробив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Ляшко повідомив, що в Міністерстві охорони здоров’я розглядається питання щодо продовження карантину і це не є секретом.

Головний санітарний лікар додав, що продовження корона вірусного карантину безпосередньо залежить від епідеміологічної ситуації не тільки в Україні, але і в країнах Євросоюзу.

Якщо епідемія набуде глобальних масштабів, то карантин буде продовжено з ймовірністю 100%.

Як сьогодні писав «Ракурс», радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко в Facebook опублікував пост, у якому не став заспокоювати громадян, а вирішив методом залякування змусити українців суворо дотримуватися правил карантину.