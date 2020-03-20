«Особливий порядок» розподілу продуктів і комендантську годину прогнозує радник Авакова

Радник міністра МВС України Іван Варченко опублікував у Facebook лякаючий пост, у якому не став заспокоювати українців, а навпаки, вирішив залякати громадян смертельною епідемією. Варченко заявив, що у найближчі дні по всій території України повинні бути введені заходи надзвичайного стану. На думку Варченка, такі дії влади повинні психологічно підготувати українців до гіршого сценарію розвитку ситуації.

Жарти, сміх і політична істерика з приводу коронавірусу повинні бути припинені. «Для цього не потрібні будуть колони катафалків у нашій країні», — заявив Варченко в Facebook.

«Ракурс» вирішив опублікувати пост радника міністра в оригіналі. Хоча текст поста Варченка вже не доступний у Facebook, можливо, чиновник його видалив, але залишився скріншот даного творіння.

Як Україна подолає коронавірус?

Виходячи зі світового досвіду, прогнозую:

Ближчими днями в Україні мають бути прийняті заходи надзвичайного стану. По всій території країни.

Рішення з оголошення надзвичайної ситуації у Київський, Чернівецький та Житомирській областях вже дозволяють психологічно підготувати українців до такого кроку.

Дуже швидко активна і відповідальна меншість громадян перетвориться на вирішальну більшість, яка змусить легковажних ідіотів усвідомити серйозність загрози.

Припиняться жарти, сміх та політична істерика з приводу коронавірусу. Для цього не потрібні будуть колони катафалків у нашій країні.

Працюватиме лише той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни. Критично необхідний!

Без нової сукні, штанів, трусів чи шкарпеток, без нового авто чи походу в кафе, пару місяців люди переживуть. Ті, хто цього не розумітиме, нестимуть суворе покарання.

Буде встановлено особливий порядок розподілення продуктів харчування. Буде проведено мобілізацію ресурсів підприємств, організацій та установ.

Буде здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції (медпрепарати обладнання тощо).

Оперативні штаби з протидії пандемії матимуть право на швидке усунення керівників державних підприємств, організацій та установ, у разі неналежного виконання ними завдань.

Буде обмежено свободу пересування. Свободу в’їзду та виїзду до окремих пунктів та територій.

Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично необхідними.

Їздити у громадському транспорті будуть лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів та співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. У крайньому разі — громадяни дорогою до аптеки чи продуктового магазину.

Непрацюючі пенсіонери будуть сидіти вдома.

Абсолютна більшість українців сидітиме вдома. З штрафами за порушення цього обмеження.

Походи у гості, вечірки з друзями, проведення родинних заходів за межами кола людей, з яким живете в одній оселі, буде заборонено.

Діти не будуть гуляти вулицями та парками.

Дорослі, включно зі спортсменами, не будуть бігати вулицями. Правила здорового способу життя на ближчі місяці категорично зміняться. Відтепер вони полягатимуть не в пробіжці порожнім містом, а в самоізоляції вдома.

Будуть встановлюватися комендантські години.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, соціально відповідальний бізнес, волонтери організують забезпечення кожної адреси, де живе пенсіонер чи соціально-незахищені громадяни, пакетом життєво необхідної продукції, у т.ч. медикаментів.

Покупці не заходитимуть в аптеки. Провізори отримуватимуть розрахунок і виноситимуть медикаменти громадянам, які стоятимуть у черзі на вулиці, на відстані мінімум півтора метри один від одного. Так само робитимуть продавці маленьких продуктових крамниць.

Радикально зменшаться об'єми роздрібних готівкових розрахунків. Розрахунок у магазинах — картками. Це стане оперативним завданням для банківської системи.

У кожного в кишені буде антисептик. На обличчі — маска. На руках — рукавички. Фото кумедно захищених підручними засобами китайських дітей вже не видаватимуться смішними.

Здирники та шахраї, які намагатимуться заробити на біді, не матимуть шансів. Правоохоронна система притягуватиме їх до відповідальності з максимальними санкціями, передбаченими законом.

Громадяни значно відповідальніше ставитимуться до виклику лікарів, повідомляючи інформацію про те де були, з ким контактували.

Лікарі доїжджатимуть на виклики, навіть без ознак вірусних захворювань, у повному протиепідемічному обладунку, без ризику потрапити на двотижневий карантин.

Право на приватність власного життя, особисті дані, таємниця пересування частково поступляться місцем і будуть підпорядковані праву громадян на життя та здоров’я.

(Китайці оперативно розробили та ввели систему контролю за пересуванням кожного громадянина яка дозволяє встановити його контакти. Ця ж система контролює стан здоров’я. Це дозволяє швидко відстежувати та ізолювати епідемічно небезпечних громадян на ранній стадії. В Україні будуть використовуватися подібні системи контролю.

На вулиці працюватимуть бригади медиків та інших служб, які перевірятимуть температуру громадян, що пересуваються, сідають в громадський транспорт чи заходять до крамниці/аптеки.

Це- не апокаліптичні передбачення з метою додати переляку та паніки.

Це — перелік ефективних державних заходів та соціально відповідальної поведінки громадян, які дозволяють долати коронавірусну загрозу.

Таким чином буде перервано поширення хвороби. Китаю це вдалося. Має вийти і у демократичній Європі, і в Україні.

Поразка демократії? Ні! Перемога здорового глузду!

Щоб не розраховуватися тисячами життів за втрачений час і легковажність.

Бо біда тим країнам, у яких демократія — це нездатність приймати відповідальні, непопулярні але ефективні рішення.

І біда країнам, у яких права людини — це войовниче невігластво тисяч окремих громадян.