Олімпійський вогонь доставили в північно-східну японську префектуру Міягі на базу Мацусима військово-повітряних сил самооборони Японії.

По трапу літака піднялися триразова олімпійська чемпіонка з боротьби Саорі Йосіда та триразовий олімпійський чемпіон з дзюдо Тадахіро Номура. З борту вони прийняли лампу з вогнем, а потім перенесли її на платформу факела олімпійського вогню. Про це повідомляється на офіційній сторінці Олімпійських ігор 2020 в Twitter.

