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До Японії прибув олімпійський вогонь. Фото: Tokyo2020

До Японії прибув олімпійський вогонь: його зустріли без глядачів (ФОТО, ВІДЕО)

20 бер 2020, 09:16
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Олімпійський вогонь доставили в північно-східну японську префектуру Міягі на базу Мацусима військово-повітряних сил самооборони Японії.

По трапу літака піднялися триразова олімпійська чемпіонка з боротьби Саорі Йосіда та триразовий олімпійський чемпіон з дзюдо Тадахіро Номура. З борту вони прийняли лампу з вогнем, а потім перенесли її на платформу факела олімпійського вогню. Про це повідомляється на офіційній сторінці Олімпійських ігор 2020 в Twitter.

Церемонія передачі вогню пройшла без глядачів, але з десятками журналістів, які знімали цей момент.

До Японії прибув олімпійський вогонь. Фото: Tokyo2020

До Японії прибув олімпійський вогонь. Фото: Tokyo2020

Нагадаємо, через спалах коронавірусу Греція змушена була без глядачів проводити церемонію передачі організаторам Олімпійських ігор 2020 олімпійського вогню. Церемонія запалювання олімпійського вогню відбулася в грецькій Олімпії 12 березня. На наступний день Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню по території країни.

Літні Олімпійські ігри повинні пройти в Токіо з 24 липня по 9 серпня. Наразі організатори Ігор запевняють, що Олімпіада 2020 відбудеться попри пандемію. Токіо прийматимуть Ігри вдруге в історії, раніше літня Олімпіада проходила в столиці Японії у 1964 році.


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