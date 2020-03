Олимпийский огонь доставили в северо-восточную японскую префектуру Мияги на базу Мацусима военно-воздушных сил самообороны Японии.

По трапу самолета поднялись трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Есида и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура. С борта они приняли светильник с огнем, а затем перенесли его на платформу факела олимпийского огня. Об этом сообщается на официальной странице Олимпийских игр 2020 в Twitter.

The Olympic flame has landed in Japan. �� #Tokyo2020



Olympic medallists � Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.



With the #OlympicTorchRelay#HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH