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Ракурс
В Японию прибыл олимпийский огонь. Фото: Tokyo2020

В Японию прибыл олимпийский огонь: его встретили без зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

20 мар 2020, 09:16
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Олимпийский огонь доставили в северо-восточную японскую префектуру Мияги на базу Мацусима военно-воздушных сил самообороны Японии.

По трапу самолета поднялись трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Есида и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура. С борта они приняли светильник с огнем, а затем перенесли его на платформу факела олимпийского огня. Об этом сообщается на официальной странице Олимпийских игр 2020 в Twitter.

Церемония передачи огня прошла без зрителей, но с десятками журналистов, которые снимали этот момент.

В Японию прибыл олимпийский огонь. Фото: Tokyo2020

В Японию прибыл олимпийский огонь. Фото: Tokyo2020

Напомним, из-за вспышки коронавируса Греция вынуждена была без зрителей проводить церемонию передачи организаторам Олимпийских игр 2020 олимпийского огня. Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 12 марта. На следующий день Национальный олимпийский комитет Греции запретил эстафету огня по территории страны.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Пока организаторы Игр уверяют, что Олимпиада 2020 состоится, несмотря на пандемию. Токио примут Игры во второй раз в истории, ранее летняя Олимпиада проходила в столице Японии в 1964 году.


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