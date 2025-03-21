Нова президентка МОК хоче почати переговори про повернення росії на Олімпіаду

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Нова президентка МОК хоче почати переговори про повернення росії на Олімпіаду.

Кірсті Ковентрі каже, що бачить «непослідовність» у нинішньому підході, коли «виділяють росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти».

Вона наголосила, що виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через військові конфлікти.

Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми, як рух, могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти […] Зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені, — зазначила вона.

Ковентрі обрали 20 березня президенткою Міжнародного олімпійського комітету

Вона стала першою жінкою та першою африканкою на цій посаді. Ковентрі здобула 7 з 8 усіх олімпійських медалей Зімбабве. Вона міністр спорту Зімбабве та дворазова золота медалістка Олімпійських ігор з плавання. У голосуванні Ковентрі обійшла майже сотню колег зі складу МОК.

Вона замінила на цій посаді Томаса Баха, який очолював Міжнародний олімпійський комітет з 2013 до 2025 року.