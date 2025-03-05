JICA може замінити USAID у частині проектів, фото: Національне агентство України з питань державної служби

https://racurs.ua/ua/n204555-yaponska-agenciya-jica-moje-zaminyty-usaid-v-chastyni-proektiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікуволася Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це під час V українсько-японського форуму, організованого Центром «Нова Європа» заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага, повідомляє агентство «Укрінформ».

За його словами, підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тож буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше, — зазначив він. — Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги. 26 січня стало відомо, що офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проектів.

Джерело: «Укрінформ»