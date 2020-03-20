Виктор Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n135493-koronavirusnyy-karantin-v-ukraine-prodlyat-esli-kolichestvo-zarajennyh-uvelichitsya-lyashko.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Украине может быть продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Такое заявление в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сделал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривается вопрос относительно продления карантина и это не является секретом.

Главный санитарный врач добавил, что продление коронавирусного карантина напрямую зависит от эпидемиологической ситуации не только в Украине, но и в странах Евросоюза.

Если эпидемия приобретет глобальные масштабы, то карантин будет продлен с вероятностью 100%.

Как сегодня писал «Ракурс», советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в Facebook опубликовал пост, в котором не стал успокаивать граждан, а решил методом запугивания заставить украинцев строго соблюдать карантинные правила.