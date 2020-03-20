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Ракурс
Виктор Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ

Коронавирусный карантин в Украине продлят, если число зараженных увеличится — Ляшко

20 мар 2020, 10:15
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Коронавирусный карантин в Украине может быть продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Такое заявление в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сделал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривается вопрос относительно продления карантина и это не является секретом.

Главный санитарный врач добавил, что продление коронавирусного карантина напрямую зависит от эпидемиологической ситуации не только в Украине, но и в странах Евросоюза.

Если эпидемия приобретет глобальные масштабы, то карантин будет продлен с вероятностью 100%.

Как сегодня писал «Ракурс», советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в Facebook опубликовал пост, в котором не стал успокаивать граждан, а решил методом запугивания заставить украинцев строго соблюдать карантинные правила.

Источник: Ракурс


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