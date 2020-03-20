Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n135489-v-mire-uje-244-tys-inficirovannyh-koronavirusom-v-italii-bolshe-vsego-pogibshih.html

Ракурс

Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 10 тыс. 30 человек. Больше всего людей погибло в Италии — 3 тыс. 405 человек. Долгое время лидером среди смертности была провинция Хубэй, откуда началось распространение вируса. Общее количество зараженных — более 244 тыс.

В то же время более 86 тыс. человек удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Большинство смертей от коронавируса зафиксированы в Китае, а именно — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса, а также в Италии. За пределами Китая зафиксировано около 150 тыс. случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них — в Италии. Там за сутки количество больных коронавирус увеличилась на 5 тыс. 322. Умерли 427 человек. Всего в Италии сейчас 44 тыс. инфицированных SARS-Cov-2.

Также известно о 18 тыс. 407 инфицированных коронавирусом в Иране, 18 тыс. 77 — в Испании, 15 тыс. 320 — в Германии, 14 тыс. 250 — в США, 11 тыс. 10 — во Франции, 8 тыс. 652 — в Южной Корее.

Количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае. В Европе общее количество зараженных 82 тыс. 869 человек, в Китае — около 80 тыс.

Правительство Израиля сообщил о введении запрета выходить на улицу без необходимости из-за эпидемии COVID-19. Жителям Израиля можно выходить на улицу только для приобретения пищи, лекарств и для лечения. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, вспышку коронавируса зарегистрировали в Черновицкой области. Вчера COVID-19 обнаружили у еще пяти людей. Количество зараженных в области возросло до 15, всего в Украине — 26 инфицированных.