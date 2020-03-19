В Черновицкой области вспышка коронавируса: COVID-19 обнаружили еще в пяти человек, фото — Ракурс

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Вспышку коронавируса сегодня зарегистрировали в Черновицкой области. COVID-19 обнаружили у еще пяти людей. Количество зараженных в области возросло до 15.

Среди инфицированных не только люди, которые вернулись из-за границы, но и контактные лица.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал, что теперь речь идет о передаче коронавируса через контактных лиц. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них — летальные.

Власть сегодня выставила медико-санитарные блок-посты, чтобы проводить температурный скриниг и информирование населения. Речь идет о селах Колинкивцы, Топоривци, Бочковцы, Грозинцы. Кроме того, Амстердам предложил взять 200 образцов анализов из Черновицкой области.

Осадчук призвал всех, кто вернулся в регион из-за рубежа, сообщить об этом медикам. Власти составляют сейчас специальную онлайн-карту, чтобы ориентироваться в ситуации с прибывшими.

Между тем министр инфраструктуры Владислав Криклий во время телешоу «Право на власть» сообщил, что за последние четыре дня в Украину из-за рубежа прибыли 44 тыс. человек.

Напомним, что сегодня в нескольких областях впервые заявили об обнаружении коронавируса. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Инфицированный в Житомире скрыл информацию о тех, с кем находился в Австрии.