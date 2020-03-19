Коронавирус и кино: Каннский кинофестиваль перенесли, Хопкинс в карантине играет на фортепиано коту, скриншот видео

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Каннский кинофестиваль в этом году не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Фестиваль был запланирован с 12 по 23 мая, но в связи с международным кризисом, в частности во Франции, организаторы решили отложить его на конец июня/начало июля.

Новые даты будут обсуждаться в киношном обществе, а также с властями Франции и Канн. В официальном сообщении говорится, что обсуждали разные варианты событий, но пока решили просто отложить событие, не отменяя его.

Напомним, что ранее стало известно о переносе на 2021 год чемпионата Европы по футболу и конкурса Евровидение в Роттердаме.

Между тем звезды шоу-бизнеса продолжают рассказывать, чем занимаются на вынужденном карантине. Американский актер 82-летний Энтони Хопкинс во время карантина, например, играет на фортепиано своему коту по кличке Нибло.

Нибло хочет убедиться, что я здоров, и взамен требует, чтобы я его развлекал, — подписал Хопкинс видео, которое опубликовал в Фейсбук.

Актер давно увлекается музыкой, и даже написал несколько произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.

Кот Нибло появился у Хопкинса во время съемок фильма «Ритуал» в 2010 году. Бездомногое котенка принес актеру консьерж отеля в Будапеште, в котором жил актер. Хопкинс взял его с собой в США.