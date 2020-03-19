Коронавірус і кіно: Каннський кінофестиваль перенесли, Хопкінс на карантині грає на фортепіано коту, скріншот відео

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Каннський кінофестиваль цього року не відбудеться через ситуацію з коронавірусом. Фестиваль був запланований з 12 по 23 травня, але у зв’язку з міжнародною кризою, зокрема у Франції, організатори вирішили відтермінувати його на кінець червня/початок липня.

Нові дати будуть обговорюватися у кіношному товаристві, а також із владою Франції та Канн. В офіційному повідомленні йдеться про те, що обговорювали різні варіанти подій, але поки вирішили просто відтермінувати подію, не скасовуючи її.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про перенесення на 2021 рік Чемпіонату Європи з футболу та конкурсу Євробачення у Роттердамі.

Тим часом зірки шоу-бізнесу продовжують розповідати, чим займаються на вимушеному карантині. Американський актор 82-річний Ентоні Хопкінс під час карантину, наприклад, грає на фортепіано своєму коту на прізвисько Нібло.

Нібло хоче переконатися, що я здоровий, і натомість вимагає, щоб я його розважав, — підписав Хопкінс відео, яке опублікував у Фейсбук.

Актор давно захоплюється музикою, і навіть написав декілька творів для фортепіано та скрипки з оркестром.

Кіт Нібло з’явився у Хопкінса під час зйомок фільму «Ритуал» в 2010 році. Бездомне кошеня приніс актору консьєрж готелю у Будапешті, в якому жив актор. Хопкінс забрав з собою в США.