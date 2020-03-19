Больной COVID-19 житель Житомира не признался, что возил за границу туристов, фото — "Ракурс"

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Больной COVID-19 первый житель Житомира возил в Австрию туристов. Сначала он скрыл информацию о лицах, с которыми контактировал, рассказав, что находился за границей с сыном.

Об этом сегодня рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, опубликовав видео общения с журналистами в инфекционном отделении больницы. Сухомлин отметил, что пациенту условия пребывания в боксе не понравились, поэтому мэр Житомира решил показать СМИ инфекционные боксы.

К сбору информации о контактных лицах пациента с коронавирусом в Житомире привлекли СБУ и полицию.

Мужчина возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. С помощью социальных сетей установили, от какой турфирмы они ездили и где они были. Пациент рассказал, что он был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы. Он эту информацию скрывал, — рассказал Сухомлин.

Больной предоставил информацию только о своих детях и жене, а также о знакомом, который его подвозил из «Борисполя».

Сухомлин также рассказал, что медики из Житомира выехали в аэропорт «Борисполь», чтобы встречать граждан, которые возвращаются в Украину чартерными рейсами.

Сегодня в Волынскую инфекционную больницу привезли трех человек с подозрением на коронавирус. Ее руководитель Руслан Морочковський сообщил «Суспильному», что пациенты перевозили жителей Волыни из Польши.