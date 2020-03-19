Мэр Житомира объявил о первом в городе больном COVID-19 (ВИДЕО)

Мэр Житомира объявил о первом больного коронавирус в городе, фото - Ракурс

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Коронавирус снова зафиксировали в Житомирской области. На этот раз инфекцию подхватил житель областного центра. Ему 56 лет, он недавно вернулся из Австрии.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в Фейсбук рассказал, что состояние больного удовлетворительное.

Кроме того, в Житомирской области проверяют супругов, контактировавших с умершей от COVID-19 на прошлой неделе 71-летней женщиной. Мужчина и женщина скрыли болезнь и лечилось самостоятельно. О таком случае сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сегодня на брифинге.

Этот случай произошел в райцентре Брусилов. Граждане контактировали с умершей в Радомышле женщиной 8 марта и об этом не заявили. Через два дня они заболели, за медицинской помощью не обращались, а лечились самостоятельно.

Впоследствии им стало плохо: у 60-летнего мужчины и 58-летней женщины поднялась температура, появилась одышка и кашель. Сейчас они в Коростышевской райбольнице, их проверяют на коронавирус.

В Житомирской области на прошлой неделе умерла 71-летняя женщина, впоследствии в области объявили режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных: Черновицкая — 10 случаев (1 летальный), Житомирская — 1 (летальный) случай, Киевская — 2 случая, Донецкая — 1 случай, Киев — 2 случя.

На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19, сюда доставили 128 образцов. Вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц. Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.