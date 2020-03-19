Полиция проверяет соблюдение условий карантина в Украине. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n135457-koronavirus-v-ukraine-policiya-za-sutki-sostavila-32-protokola-za-narushenie-usloviy-karantina.html

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В Украине за последние сутки полиция составила 32 административных протокола за нарушения правил карантина.

Более 15 тыс. полицейских следят за тем, как граждане соблюдают правила карантина. На территории государства заработали контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Кроме того, полиция будет контролировать исполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает пресс-служба НПУ.

Минздрав Украины отмечает: все ограничительные меры во время карантина направлены на защиту здоровья граждан и противодействие распространению инфекции. Призываем не относиться к этим мерам легкомысленно, не выходить из дома без крайней необходимости. Самоизоляция — это самый эффективный способ избежать инфекции, — отметили в министерстве.

В МВД добавили, что по состоянию на сегодня киберполиция получила 20 обращений о распространении фейковой информации о карантине. В министерстве отмечают, что чаще всего граждане информировали о распространении ложной информации о запрете выхода детей на улицу и слухов о продлении карантина до лета.

Тем временем в Одессе продолжают фиксировать нарушения правопорядка. Так, сегодня по состоянию на 12.00 недовольные пассажиры 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов. Транспортный коллапс привел к тому, что пенсионерка швырнула кусок кирпича в лобовое стекло троллейбуса № 7. Также пассажиры избили женщину-водителя трамвая, который курсирует по маршруту № 7.

Напомним, в Киевской ОГА заявили, что в городах Ирпень, Бровары, Борисполь автоперевозчики перевозят в салонах транспортных средств больше пассажиров, чем разрешено во время карантина. Двух нарушителей полиция уже обнаружила, водителей накажут.