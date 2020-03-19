Перевозчиков будут штрафовать за нарушение правил карантина. Фото: Патрульная полиция Украины

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Перевозчики не соблюдают ограничений, установленных для них на время коронавирусного карантина.

В городах Ирпень, Бровары, Борисполь автоперевозчики перевозят в салонах транспортных средств больше пассажиров, чем разрешено. Всех нарушителей привлекут к ответственности. Об этом 19 марта заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга по ситуации с коронавирусом на Киевщине. Транслировали мероприятие украинские СМИ.

По его словам, за последние двое суток правоохранители области привлекли к ответственности за нарушения правил карантина несколько перевозчиков. Так, выявлен водитель в городе Борисполь, который перевозил в маршрутке более 10 пассажиров. На 52-м км трассы М-1 обнаружили перевозчика за такое же нарушение.

Наша цель минимизировать нахождение людей на улицах и их скопление в помещениях и транспорте, — заявил Володин.

Как известно, в период карантина в автобусах запрещено пребывание более 20 пассажиров, в троллейбусах и трамваях количество пассажиров не должно превышать 20 человек. В салонах маршруток вместе не должно находиться более 10 человек.

Напомним, проблемы с транспортным сообщением вызвали транспортный коллапс в ряде городов. Например, в Киеве на остановках общественного транспорта образуются длиннющие очереди, люди штурмуют троллейбусы и автобусы, вспыхивают стычки между пассажирами. В Фастове 18 марта местные жители блокировали движение по железной дороге, требуя восстановить движение электричек.