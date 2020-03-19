Перевізників штрафуватимуть за порушення правил карантину. Фото: Патрульна поліція України

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Перевізники не дотримуються обмежень, встановлених для них на час коронавірусного карантину.

У містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль автоперевізники перевозять у салонах транспортних засобів більше пасажирів, ніж дозволено. Усіх порушників притягнуть до відповідальності. Про це 19 березня заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу по ситуації з коронавірусом на Київщині. Транслювали захід українські ЗМІ.

За його словами, за останні дві доби правоохоронці області притягнули до відповідальності за порушення правил карантину кілька перевізників. Так, виявлено водія у місті Бориспіль, який перевозив у маршрутці понад 10 пасажирів. На 52-му км траси М-1 виявили перевізника за таке ж саме порушення.

Наша мета мінімізувати знаходження людей на вулицях та їх скупчення у приміщеннях та транспорті, — заявив Володін.

Як відомо, в період карантину в автобусах заборонено перебування понад 20 пасажирів, у тролейбусах та трамваях кількість пасажирів не повинна перевищувати 20 осіб. У салонах маршруток разом не повинно перебувати понад 10 осіб.

Нагадаємо, проблеми з транспортним сполученням спричинили транспортний колапс у низці міст. Наприклад, у Києві на зупинках громадського транспорту утворюються довжелезні черги, люди штурмують тролейбуси та автобуси, спалахують сутички між пасажирами. В Фастові 18 березня місцеві мешканці блокували рух залізницею, вимагаючи відновити рух електричок.