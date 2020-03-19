Поліція перевіряє дотримання умов карантину в Україні. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n135457-koronavirus-v-ukrayini-policiya-za-dobu-sklala-32-protokoly-za-porushennya-umov-karantynu-foto.html

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В Україні за останню добу поліція склала 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину.

Понад 15 тис. поліцейських слідкують за тим, як громадяни дотримуються правил карантину. На території держави запрацювали контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян. Крім того, поліція контролюватиме виконання перевізниками та суб'єктами господарювання обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає прес-служба НПУ.

МОЗ України наголошує: усі обмежувальні заходи під час карантину направлені на захист здоров’я громадян та протидію поширенню інфекції. Закликаємо не ставитися до цих заходів легковажно, не виходити з дому без нагальної потреби. Самоізоляція — це найефективніший спосіб уникнути інфекції, — зазначили в міністерстві.

В МВС додали, що станом на сьогодні кіберполіція отримала 20 звернень про розповсюдження фейкової інформації про карантин. У міністерстві зазначають, що найчастіше громадяни інформували про розповсюдження неправдивої інформації про заборону виходу дітей на вулицю та чуток про продовження карантину до літа.

Тим часом в Одесі продовжують фіксувати порушення правопорядку. Так, сьогодні станом на 12.00 незадоволені пасажири 78 разів блокували рух трамваїв і тролейбусів. Транспортний колапс призвів до того, що пенсіонерка жбурнула шматок цегли у лобове скло тролейбуса № 7. Також пасажири побили жінку-водія трамвая, який курсує по маршруту № 7.

Нагадаємо, в Київській ОДА заявили, що в містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль автоперевізники перевозять у салонах транспортних засобів більше пасажирів, ніж дозволено під час карантину. Двох порушників поліція вже виявила, водіїв покарають.