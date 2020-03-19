Cтатуя Христа-Спасителя, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n135456-pandemiya-koronavirusa-na-statuu-hrista-spasitelya-sproektirovali-flagi-vseh-postradavshih.html

Ракурс

На статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия) спроектировали флаги всех государств, пострадавших в результате пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2, которая продолжается в мире.

Акция осуществлена ​​в знак солидарности с пострадавшими странами. Об этом в своем Инстаграме сообщает издание ABCNews.

Высота статуи Христа-Спасителя составляет 39,6 м, размах рук — 29 м. Она установлена ​​в границах города на вершине 710-метровой горы Корковаду.

В настоящее время в мире уже обнаружены более 227,7 тыс. случаев нового коронавируса, уже более 9,2 тыс. человек умерли. Вылечились более 85,2 тыс. инфицированных.

В самой Бразилии уже зафиксированы 529 случаев коронавируса, 4 человека умерли.

Напомним, в августе 2018 года статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро засияла цветами украинского флага. Эта акция состоялась по случаю 27-й годовщины независимости Украины.