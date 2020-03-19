Cтатуя Христа-Спасителя, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n135456-pandemiya-koronavirusu-na-statuu-hrysta-spasytelya-sproektuvaly-prapory-vsih-postrajdalyh-derjav.html

Ракурс

На статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) спроектували прапори усіх держав, які постраждали в результаті пандемії нового коронавірусу SARS-CoV-2, котра триває у світі.

Акція здійснена на знак солідарності з постраждалими країнами. Про це у своєму Інстаграмі повідомляє видання ABCNews.

Висота статуї Христа-Спасителя становить 39,6 м, розмах рук — 29 м. Вона встановлена в межах міста на вершині 710-метрової гори Корковаду.

Наразі у світі вже виявлено понад 227,7 тис. випадків нового коронавірусу, вже понад 9,2 тис. людей померли. Вилікувалися понад 85,2 тис. інфікованих.

У самій Бразилії наразі зафіксовано 529 випадків коронавірусу, 4 людини померли.

Нагадаємо, у серпні 2018 року статуя Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяла кольорами українського прапора. Ця акція відбулася з нагоди 27-річниці незалежності України.