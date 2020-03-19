Мер Житомира оголосив про першого хворого на коронавірус у місті, фото — Ракурс

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Коронавірус знову зафіксували у Житомирській області. Цього разу інфекцію підхопив мешканець обласного центру. Йому 56 років, він нещодавно повернувся із Австрії.

Мер Житомира Сергій Сухомлин у Фейсбук розповів, що стан хворого задовільний.

Крім того, у Житомирській області перевіряють подружжя, яке контактувало з померлою від COVID-19 на минулому тижні 71-річною жінкою. Чоловік і жінка приховали хворобу і лікувалося самостійно.

Про такий випадок повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик сьогодні на брифінгу.

Цей випадок стався у райцентрі Брусилів. Громадяни контактували з померлою у Радомишлі жінкою 8 березня і про це не заявили. Через два дні вони захворіли, за медичною допомогою не зверталися, а лікувалися самостійно.

Згодом їм стало зле: у 60-річного чоловіка і 58-річної жінки підвищилася температура, з’явилася задишка і кашель. Нині вони у Коростишівській райлікарні, їх перевіряють на коронавірус.

У Житомирській області на минулому тижні померла 71-річна жінка, згодом в області оголосили режим надзвичайно ситуації.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних: Чернівецька — 10 випадків (1 летальний), Житомирська — 1 (летальний) випадок, Київська — 2 випадки, Донецька — 1 випадок, Київ — 2 випадки.

Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.