Хворий на COVID-19 житель Житомира не зізнався, що возив за кордон туристів, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n135485-hvoryy-na-covid-19-jytel-jytomyra-ne-ziznavsya-scho-vozyv-za-kordon-turystiv-video.html

Ракурс

Хворий на COVID-19 перший житель Житомира возив до Австрії туристів. Спочатку він приховав інформацію про осіб, з якими контактував, розповівши, що перебував за кордоном із сином.

Про це сьогодні розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, опублікувавши відео спілкування з журналістами в інфекційному відділенні лікарні. Сухомлин відзначив, що пацієнту умови перебування у боксі не сподобалися, тому мер Житомира вирішив показати ЗМІ інфекційні бокси.

До збору інформації про контактних осіб пацієнта з корона вірусом у Житомирі залучили СБУ і поліцію.

Чоловік возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку. За допомогою соціальних мереж встановили, від якої турфірми вони їздили, де вони були. Пацієнт розповів, що він був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції усі люди з групи. Він цю інформацію приховував, — розповів Сухомлин.

Хворий надав інформацію тільки про своїх дітей і дружину, а також знайомого, який його підвозив із «Борисполя».

Він також розповів, що медики із Житомира виїхали до аеропорта «Бориспіль», щоб зустрічати громадян, які повертаються до України чартерними рейсами.

Сьогодні у Волинську інфекційну лікарню привезли трьох людей з підозрою на коронавірус. Її керівник Руслан Морочковський повідомив «Суспільне Волині», що пацієнти перевозили волинян з Польщі.