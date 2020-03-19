На Чернівеччині спалах коронавірусу: COVID-19 виявили ще у п’ятьох людей

https://racurs.ua/ua/n135487-na-chernivechchyni-spalah-koronavirusu-covid-19-vyyavyly-sche-u-p-yatoh-ludey.html

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Спалах коронавірусу сьогодні зареєстрували у Чернівецькій області. У Чернівецькій області коронавірус виявили у ще п’ятьох людей. Кількість заражених в області зросла до 15.

Серед інфікованих не лише люди, які повернулися з-за кордону, але й контактні особи.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук розповів, що тепер йдеться передачу коронавірусу через контактних осіб. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, три з них — летальні.

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