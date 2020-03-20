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Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

У світі вже 244 тис. інфікованих коронавірусом, в Італії — найбільша кількість загиблих

20 бер 2020, 08:48
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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 10 тис. 30 осіб. Найбільше людей загинуло в Італії — 3 тис. 405 осіб. Довгий час лідером серед смертності була провінція Хубей, звідки почалося поширення вірусу. Загальна кількість заражених — понад 244 тис.

Водночас понад 86 тис. осіб вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Більшість смертей від коронавірусу зафіксовані в Китаї, а саме — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу, а також в Італії. За межами Китаю зафіксовано близько 150 тис. випадків зараження коронавірусом. Велика частина з них — в Італії. Там за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 тис. 322. Померли 427 осіб. Загалом в Італії зараз 44 тис. інфікованих SARS-Cov-2.

Також відомо про 18 тис. 407 інфікованих коронавірусом в Ірані, 18 тис. 77 — в Іспанії, 15 тис. 320 — в Німеччині, 14 тис. 250 — в США, 11 тис. 10 — у Франції, 8 тис. 652 — в Південній Кореї.

Кількість інфікованих коронавірусом в країнах Європейського союзу, Європейської економічної зони та Великобританії сумарно перевищила кількість хворих в Китаї. В Європі загальна кількість заражених 82 тис. 869 осіб, в Китаї — близько 80 тис.

Уряд Ізраїлю повідомив про введення заборони виходити на вулицю без необхідності через епідемію COVID-19. Жителям Ізраїлю можна виходити на вулицю тільки для придбання їжі, ліків і для лікування. За порушення правил передбачені штрафи.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, спалах коронавірусу зареєстрували в Чернівецькій області. Вчора COVID-19 виявили у ще п’яти людей. Кількість заражених в області зросла до 15, загалом в Україні — 26 інфікованих.


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