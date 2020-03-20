Цены на нефть продолжают расти. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n135492-posle-dlitelnogo-obvala-ceny-na-neft-prodoljaut-rasti-infografika.html

Ракурс

Цены на нефть на мировом рынке начали расти после того, как Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

19 марта цены WTI подскочили более чем на 30%, Brent — на 16%. В пятницу, 20 марта, цена на нефть продолжила расти. Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до 29,8 долл. за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне ICE.

Цена на WTI подросла еще сильнее — на 5,25%, до 27,3 долл. за баррель.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Америка вмешается в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», а пока пытается найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Это тоже повлияло на рост цен.

Напомним, по инициативе России развалилось соглашение ОПЕК+. Так, 6 марта участники операции ОПЕК не договорились о сокращении добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. Москва выступила против такой меры.

После этого 9 марта цены на нефть упали, стоимость нефти марки Brent в моменте опускалась до 31,02 долл. за баррель. Это стало самым сильным падением нефтяных цен внутри одного дня с 1991 года.

Цены на нефть падали до 18 марта. Так, нефть марки Brent стоила 27,96 долл. за баррель.