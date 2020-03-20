Ціни на нафту продовжують зростати. Фото: Pixabay

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Ціни на нафту на світовому ринку почали зростати після того, як Міненерго США дало вказівку закупити до 30 млн барелів нафти у Стратегічний нафтовий резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), розраховуючи таким чином підтримати ціни на американському ринку.

19 березня ціни WTI підскочили більш ніж на 30%, Brent — на 16%. У п’ятницю, 20 березня, ціна на нафту продовжила рости. Вартість травневих ф’ючерсів на Brent виросла на 3,6%, до 29,8 дол. за барель. Про це свідчать дані торгів на біржі в Лондоні .

Ціна на WTI підросла ще сильніше — на 5,25%, до 27,3 дол. за барель.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Америка втрутиться в ситуацію на нафтовому ринку в «потрібний час», а поки що намагається знайти «щось середнє" між вигодою від низьких цін і захистом своєї нафтової промисловості. Це теж вплинуло на зростання цін.

Нагадаємо, за ініціативою Росії розвалилася угода ОПЕК+. Так, 6 березня учасники операції ОПЕК не домовилися про скорочення видобутку на додаткові 1,5 млн барелів на добу. Москва виступила проти такого заходу.

Після цього 9 березня ціни на нафту впали, вартість нафти марки Brent в моменті опускалася до 31,02 дол. за барель. Це стало найсильнішим падінням нафтових цін усередині одного дня з 1991 року.

Ціни на нафту падали до 18 березня. Так, нафта марки Brent коштувала 27,96 дол. за барель.