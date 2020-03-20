Китайский коронавирус мутирует и приспосабливается. Фото: Евгений Найштетик

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Китайский коронавирус COVID-19 сильно мутирует и может приспосабливаться под популяции разных континентов.

При этом сильнее всего мутируют те геномы коронавируса, которые начали циркулировать позже всего. Об этом свидетельствуют данные о существующих на сегодняшний день геномах COVID-19, пишет бывший советник экс-главы Минздрава Зоряны Скалецкой Евгений Найштетик на своей странице в Facebook.

По его словам, этот вирус мутирует в 3−4 раза быстрее, чем пандемический тип гриппа, и имеет вторую волну распространения, которая значительно интенсивнее, чем первая. Это означает, что китайский коронавирус не только стремительно распространяется по миру, но и так же быстро становится все менее опасным.

Все вирусологи мира утверждают, что чем больше мутирует вирус, тем больше он ослабевает в плане своей убийственной силы. Логика простая — ему нужно жить равно, как и нам, поэтому наш иммунитет должен привыкнуть к нему, а он к нам и, в конце концов, мы должны жить в неком симбиозе, как в случае с другими вирусами, — отметил Найштетик.

Он также добавил, что сегодня — первый день, когда резко снизилась смертность от вируса по всему миру. До этого количество умерших росло скачкообразно. Если динамика снижения смертности сохранится, тогда можно будет говорить о том, что вирус имеет естественное происхождение, а его вторая волна в Европе связана исключительно с логистической доступностью современного мира.

Если же динамика смертности возобновится, то это будет означать, что штаммов вируса изначально было несколько, либо речь идет об инженерном штамме, у которого были поставлены некие задачи.

Как сообщалось, китайский коронавирус попал в Китай извне, а не возник на рынке морепродуктов, как считалось ранее. Вирус имел множество неопознанных источников, после чего он попал на рынок.