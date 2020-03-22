«Укрзализныця» назначила еще один поезд из Польши для эвакуации украинцев

Укрзализныця. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/n135597-ukrzaliznycya-naznachila-esche-odin-poezd-iz-polshi-dlya-evakuacii-ukraincev.html

Ракурс

«Укрзализныця» решила назначить еще один поезд для эвакуации застрявших в Евросоюзе украинцев. Завтра, 23 марта, в 15.50 из польского города Перемышль отправится в Киев скоростной поезд «Интерсити+" под № 706/705.

Данная информация появилась на официальном сайте «Укрзализныци».

В сообщении указано, что до Перемышля поезд будет идти без пассажиров. Во время рейса из Перемышля поезд сделает остановку во Львове.

Расчетное время прибытия поезда в Киев 23.59.

Билеты на поезд можно приобрести только через онлайн-сервис. Бригады проводников, которые обслуживают данный поезд, будут полностью обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Как ранее писал «Ракурс», в Киев прибыл поезд из Перемышля, на котором из Польши эвакуировали украинских граждан. Из-за введения жесткого карантина странами Евросоюза наши граждане не смогли самостоятельно добраться домой.