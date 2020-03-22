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Ракурс
Взрыв. Фото: Днепр

В России на складе ракетного завода произошел взрыв: есть пострадавшие

22 мар 2020, 21:10
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В России на складе ракетно-артиллерийского завода, который расположен под Мурманском, произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения правил обращения с боеприпасами.

В результате взрыва пострадали пять моряков Северного флота, которые были экстренно доставлены в госпиталь, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — получили ранения средней степени тяжести.

На данном складе хранятся снаряды различного калибра. После взрыва пожара зафиксировано не было.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что подрыв артиллерийского боеприпаса произошел в результате нарушения норм безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса.

Как ранее писал «Ракурс», в одной из военных частей в Подмосковье прогремел взрыв, в результате которого пострадали четверо военнослужащих.


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