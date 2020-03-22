Коронавирус: Ангела Меркель после встречи с инфицированным врачом ушла на карантин

Ангела Меркель. Фото: Политека

https://racurs.ua/n135595-koronavirus-angela-merkel-posle-vstrechi-s-inficirovannym-vrachom-ushla-na-karantin.html

Ракурс

Коронавирус делает всех людей равными перед угрозой заражения. Канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после общения с врачом, у которого позже был диагностирован коронавирус.

Меркель общалась с доктором в пятницу, 20 марта, а сегодня вечером после пресс-конференции канцлер Германии узнала, что у врача обнаружили коронавирус. Об этом сообщил DW пресс-секретарь канцлера Штефан Зайберт.

Несмотря на самоизоляцию, Меркель собирается выполнять функции канцлера дистанционно.

На сегодняшней пресс-конференции Меркель объявила об ужесточении ограничений в Германии в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято в результате переговоров канцлера с руководством 16 федеральных земель.

В стране закрыли рестораны и парикмахерские, а гражданам рекомендуют свести к минимуму личные контакты и держаться подальше друг от друга.

Как сегодня писал «Ракурс», в Германии на две недели запрещено собираться в группы больше чем два человека. Исключение предусмотрены лишь для членов одной семьи.