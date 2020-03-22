Коронавирус. Фото: РБК

https://racurs.ua/n135594-razrabotka-vakciny-ot-koronavirusa-zaymet-ne-menee-goda-voz.html

Ракурс

Коронавирус оказался «крепким орешком» для вирусологов, которые бьются над созданием эффективной вакцины против инфекции. Разработка вакцины до той стадии, когда она будет готова к применению, займет не менее одного года.

Такой прогноз озвучил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время интервью BBC.

Эксперт уточнил, что необходимо быть реалистами в данном вопросе и не питать особых надежд, что вакцина будет готова в ближайшие месяцы.

Разработчики должны убедиться, что вакцина безопасна для человека и эффективна против коронавируса.

Райан добавил, что разработкой вакцины одновременно занимаются несколько стран. В настоящее время в США уже начали тестировать одну из вакцин, но на это уйдет определенное время. Эксперт не сомневается, что вакцины будут созданы.

Пока же Райан настоятельно рекомендовал всем соблюдать ограничения в передвижении граждан, которые были введены государствами. Только жесткий карантин в настоящее время поможет сдержать распространение эпидемии.

Также эксперт заявил, что медикам необходимо сконцентрироваться на выявлении инфицированных и их изоляции, а также изоляции людей, которые контактировали с больными.

Как ранее писал «Ракурс», препарат Favipiravir, который в Японии используется для лечения гриппа, дал обнадеживающие результаты при лечении больных коронавирусом.