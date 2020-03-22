Коронавірус. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n135594-rozrobka-vakcyny-vid-koronavirusu-zayme-ne-menshe-roku-vooz.html

Ракурс

Коронавірус виявився «міцним горішком» для вірусологів, які б’ються над створенням ефективної вакцини проти інфекції. Розробка вакцини до тієї стадії, коли вона буде готова до застосування, займе не менше одного року.

Такий прогноз озвучив головний експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майк Райан під час інтерв’ю BBC.

Експерт уточнив, що необхідно бути реалістами у даному питанні і не покладати особливих надій на те, що вакцина буде готова у найближчі місяці.

Розробники повинні переконатися, що вакцина безпечна для людини і ефективна проти коронавірусу.

Райан додав, що розробкою вакцини одночасно займаються кілька країн. Наразі в США вже почали тестувати одну з вакцин, але на це піде певний час. Експерт не сумнівається, що вакцини будуть створені.

Поки ж Райан настійно рекомендував всім дотримуватися обмеження в пересуванні громадян, які були введені державами. Наразі тільки жорсткий карантин допоможе стримати поширення епідемії.

Також експерт заявив, що медикам необхідно сконцентруватися на виявленні інфікованих та їхній ізоляції, а також ізоляції людей, які контактували з хворими.

Як раніше писав «Ракурс», препарат Favipiravir, який у Японії використовується для лікування грипу, дав обнадійливі результати під час лікування хворих на коронавірус.