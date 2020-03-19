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Китайські медики заявили, що проти коронавірусу ефективні японські ліки. Фото: delo.ua

Японські ліки від грипу ефективні проти коронавірусу — медики Китаю

19 бер 2020, 12:22
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Лікарський препарат, який у Японії використовується для лікування грипу, ефективно діє проти нового китайського коронавірусу SARS-CoV-2.

Препарат під назвою Favipiravir (торгова марка Avigan), розроблений дочірньою компанією Fujifilm, дав обнадійливі результати під час клінічних випробуваннях за участю 340 пацієнтів в Ухані і Шеньчжені. Про це заявив представник китайського міністерства науки і техніки Чжан Сіньмінь, передає The Guardian.

Препарат має високий ступінь безпеки і явно ефективний в лікуванні, — уточнив Чжан.

За інформацією ЗМІ, у Шеньчжені пацієнти, які отримували ліки, позбавлялися коронавірусу в організмі в середньому через чотири дні після зараження. Ті, хто не приймав ці японські ліки, давали негативний результат на вірус у середньому за 11 днів. Рентген підтвердив поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, яких лікували Favipiravir, порівняно з 62% поліпшення без препарату.

Компанія Fujifilm Toyama Chemica наразі відмовилася коментувати інформацію, що їхні ліки лікують коронавірус.

Нагадаємо, наразі в світі немає ліків або вакцини від коронавірусу, але італійські медики заявляють, що препарат «Тоцілізумаб», який призначений для лікування ревматоїдного артриту, дозволяє боротися з симптомами інфекції.

Читайте також: Коронавірус в Україні: нас врятує старий добрий декасан?


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