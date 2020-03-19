Анатолію Брехунцю змінено запобіжний захід, фото: Світлодарська міськрада

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Міському голові міста Світлодарська Донецької області Анатолію Брехунцю, якого підозрюють у вчиненні посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу), змінено запобіжний захід.

Він перебував під цілодобовим домашнім арештом. Донецький апеляційний суд за скаргою обласної прокуратури змінив йому запобіжний захід на арешт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Таким чином, Брехунець за ґратами перебуватиме щонайменше до 11 квітня.

Брехунець у 2014 році вніс до повістки дня сесії та надалі позитивно проголосував з питання про надання комунальних приміщень для проведення незаконного референдуму щодо визначення суверенності так званої «ДНР».

У лютому 2020 року Брехунецю було повідомлено про підозру, Краматорський міський суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Незгідна з таким рішенням суду першої інстанції прокуратура подала апеляцію.

Брехунець міським головою Світлодарська став у 2010 році.

Нагадаємо, у лютому минулого року стало відомо, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 110 Кримінального кодексу були внесені відомості щодо Віктора Медведчука, тепер депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя».