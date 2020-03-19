Анатолию Брехунцу изменена мера пресечения, фото: Светлодарский горсовет

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Мэру города Светлодарска Донецкой области Анатолию Брехунцу, которого подозревают в совершении посягательства на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса), изменена мера пресечения.

Он находился под круглосуточным домашним арестом. Донецкий апелляционный суд по жалобе областной прокуратуры изменил ему меру пресечения на арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Таким образом, Брехунец за решеткой будет находиться как минимум до 11 апреля.

Брехунец в 2014 году внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении коммунальных помещений для проведения незаконного референдума по определению суверенитета так называемой «ДНР».

В феврале 2020 года Брехунцу было сообщено о подозрении, Краматорский городской суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несогласная с таким решением суда первой инстанции прокуратура подала апелляцию.

Брехунец мэром Светлодарска стал в 2010 году.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что в Единый реестр досудебных расследований по ст. 110 Уголовного кодекса были внесены сведения в отношении Виктора Медведчука, теперь депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».